الأسهم الأوروبية تفتح مرتفعة بدعم من شركات صناعة الرقائق

وتوقعت شركة "إنفيديا" إيرادات في الربع الأول أعلى من تقديرات "وول ستريت" الأربعاء، مشيرة إلى إقبال قوي على استخدام رقائقها في خدمات الذكاء الاصطناعي.

وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.1%، بحلول الساعة الـ0806 بتوقيت غرينتش، بعد تراجع لجلستين متتاليتين بفعل مخاوف من رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة لفترة أطول.

وأظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الصادر الأربعاء أن جميع صناع السياسة تقريبًا يؤيدون قرار إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن التضخم سيحدد الزيادات الإضافية المطلوبة في أسعار الفائدة.