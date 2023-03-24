أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الجمعة، بعد أسبوع متقلب حتى الآن، إذ بدد ارتفاع الدولار الدعم الذي تلقاه المعدن الأصفر من انخفاض عوائد السندات الأمريكية.

لكن الرهانات على التوقف المؤقت عن رفع أسعار الفائدة الأمريكية عززت التوقعات بشأن السبائك التي لا تدر عائدا.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1996.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:02 بتوقيت غرينتش متحركا في نطاق 20 دولارا تقريبا، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1997.50 دولار.

وارتفعت الأسعار في الجلستين الماضيتين بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا.

لكنه ألمح إلى أنه على وشك التوقف مؤقتا عن الزيادات، وأسعار الفائدة المنخفضة تزيد من جاذبية الذهب.

وقال كريج إيرلام كبير محللي السوق لدى "أواندا"، إن ارتفاع الدولار يبدد الدعم الذي يتلقاه الذهب من انخفاض عوائد السندات، لكن "المخاوف الاقتصادية ستؤدي إلى انخفاض التوقعات بشأن أسعار الفائدة، ما قد يؤدي إلى تعزيز أسعار الذهب أكثر".