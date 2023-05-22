تراجع الذهب مع استقرار الدولار وترقب مفاوضات سقف الدين الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب الاثنين، مع استقرار الدولار، لكن المناقشات المطولة حول رفع سقف الدين الأمريكي وتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) عن إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة حدت من تكبد المعدن الأصفر مزيدا من الخسائر.

وبحلول الساعة 0611 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1971.79 دولار للأوقية (الأونصة)، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1975.00 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل الذهب أعلى سعرا بالنسبة للمشترين في الخارج.

وسيجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي الاثنين لبحث رفع سقف الدين، وتتجه الأنظار إلى هذا الاجتماع لمعرفة ما إذا كان سيتم التوصل إلى حل لتلك الأزمة بعد توقف المفاوضات يوم الجمعة.