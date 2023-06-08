الليرة التركية تلامس قاعًا جديدًا أمام الدولار
تراجعت الليرة التركية 0.8 في المئة لمستوى منخفض جديد اليوم الخميس، مواصلة الخسائر الحادة التي مُنيت بها في الجلسة السابقة، فيما وصفه خبراء اقتصاديون بأنه مؤشر على أن أنقرة تخفف من سيطرة الدولة على سوق الصرف.
لكن العملة التركية عوضت بعض خسائرها بحلول الساعة الـ0441 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس ليجري تداولها عند 23.33 مقابل الدولار بعد أن بلغت 23.39 خلال الليل. وفي الجلسة السابقة، شهدت الليرة أكبر انخفاض لها منذ انهيار تاريخي في 2021.
وقال أردوغان، الثلاثاء، في خطاب عقب ترؤسه الاجتماع الأول للحكومة الجديدة في المجمع الرئاسي بأنقرة، إن حكومته عازمة على القضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم.
يذكر أن الرئيس التركي الفائز بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية، رجب الطيب أردوغان، أعلن أن حكومته مصممة على خفض التضخم.
وأضاف أن ذلك يأتي لـ "تخفيف العبء عن الشعب.. وحل مشكلات ارتفاع تكاليف المعيشة".
ويترقَّب الأتراك الخطوات التي ستقوم بها حكومة أردوغان الجديدة وأثرها على الاقتصاد التركي وحياة المواطن.