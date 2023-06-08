الليرة التركية تلامس قاعًا جديدًا أمام الدولار

وقال أردوغان، الثلاثاء، في خطاب عقب ترؤسه الاجتماع الأول للحكومة الجديدة في المجمع الرئاسي بأنقرة، إن حكومته عازمة على القضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم.

يذكر أن الرئيس التركي الفائز بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية، رجب الطيب أردوغان، أعلن أن حكومته مصممة على خفض التضخم.

وأضاف أن ذلك يأتي لـ "تخفيف العبء عن الشعب.. وحل مشكلات ارتفاع تكاليف المعيشة".

ويترقَّب الأتراك الخطوات التي ستقوم بها حكومة أردوغان الجديدة وأثرها على الاقتصاد التركي وحياة المواطن.