منها المشبك والسمسم.. حلويات لحج والحديدة تزاحم الحلوى الهندية في عدن‎‎

كما ظهرت في عدن حلويات أخرى تشتهر بصناعتها محافظة الحديدة، مثل المشبك الحديدي، ولكن بشكل محدود منذ سنوات، إلا أنها تزايد توسعها مؤخرا منذ ما بعد 2015 ونزوح الكثير من الأسر من محافظة الحديدة صوب عدن، ومن تلك الحلويات التي ازدهرت مؤخرا في عدن، حلوى الحيمة والحلي واللوز والسمسم، وتنوع حلوى المشبك.

قلة الطلب عليها

ويقول خلدون الحلواني (42 عاما)، صاحب أحد ملاك محلات بيع الحلويات في عدن في حديث لـ"إرم نيوز" إن "ازدهار وتنوع حلويات لحج والحديدة في عدن، علاوة على تزايد أنواع الحلويات العربية والحضرمية وأخرى مستحدثة، زاحم الحلويات الهندية التي اشتهرت بها عدن منذ القدم، وطغى على معظمها، وقل الطلب عليها مؤخرا".

وأضاف : "هذا أحد الأسباب الذي دفعني لتغيير نشاط محلي، قبل عامين، حيث وجدت أن بيع الحلويات الهندية بات غير مجدٍ خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الداخلة في صناعة الحلوى، مما يضطرني إلى رفع أسعار الحلويات عادة، لكن ذلك تسبب بتراجع الطلب عليها، وتكدس الحلويات في المحل حتى تعطب، وهو ما تسبب لي بخسائر كبيرة".