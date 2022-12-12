الدولار يرتفع مع استمرار "الضغوط التضخمية"

ارتفع الدولار، يوم الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية وتأجيج المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يحتاج إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي في الولايات المتحدة ارتفع 0.3% في تشرين الثاني/ نوفمبر، و7.4% على أساس سنوي، في زيادة مفاجئة طفيفة عن التوقعات بارتفاع المؤشر 0.2% و 7.2% بالترتيب.