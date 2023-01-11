البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يوشك الدخول في ركود هو الثاني خلال 10 سنوات
حذّر البنك الدولي من قرب دخول الاقتصاد العالمي دورة ثانية من الركود خلال عقد واحد، وهو أمر وصفه بأنه لم يحدث منذ أكثر من 80 عامًا.
وهذا هو أحدث تحذير من البنك الدولي، الذي خفض الثلاثاء بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي.
وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7٪ فقط هذا العام، و 2.7٪ في عام 2024. مشيرا إلى أن البلدان النامية تضررت بشدة من جائحة كورونا وارتفاع أسعار الفائدة.
ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن "الأزمة التي تواجه التنمية تتفاقم مع تدهور آفاق النمو العالمي" مضيفا أن التضخم المرتفع، وسياسة البنك الفيدرالي الهجومية، مع الأوضاع المالية المتدهورة، وموجات الصدمة من الغزو الروسي لأوكرانيا، ستؤثر كلها على النمو.
ونتيجة لذلك، كما جاء في تقرير البنك الدولي، فإن "المزيد من الصدمات السلبية" جراء ارتفاع معدلات التضخم و تشديد السياسة النقدية، سيؤدي إلى زيادة التوترات الجيوسياسية بشكل يكفي لتحفيز ظروف الركود.
وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.5٪ فقط في عام 2023، و أن لا تشهد الدول العشرين التي تستخدم اليورو، والتي تضررت من الحرب في أوكرانيا، أي توسع إجمالي على الإطلاق.
وتأتي هذه التوقعات أقل بكثير مما كانا عليه في يونيو 2022.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو في الصين في عام 2023 بعد رفع القيود والاغلاقات، ليصل إلى 4.3٪. لكن هذه التوقعات تبقى حسب تقرير البنك الدولي دون ما كانت عليه قبل ستة أشهر، مما يعكس الاهتزاز المستمر في سوق العقارات في الولايات المتحدة، مع ضعف الطلب من البلدان الأخرى على المنتجات المصنوعة في الصين واستمرار الاضطرابات الوبائية.
وقال البنك الدولي في تقريره إن "المحركات الثلاثة الرئيسية للنمو في العالم - الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين - تمر بفترة ضعف واضح، ومثل هذا التراجع سيضر أيضًا بالدول الفقيرة، ويخفض الاستثمار في الأعمال التجارية، مما يمكن أن يفاقم ارتفاع تكاليف الاقتراض بوجود مستويات عالية من الديون.
ويخلص التقرير إلى أنه بحلول نهاية عام 2024، سيكون الناتج الاقتصادي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أقل بنحو 6٪ من المستويات التي تم تسجيلها قبل جائحة كورونا.
كما يتوقع التقرير أن يكون نمو الدخل أبطأ من المتوسط الذي ساد في العقد السابق، مما يصعّب سد الفجوة مع الدول الأكثر ثراءً.