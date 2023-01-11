البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يوشك الدخول في ركود هو الثاني خلال 10 سنوات

وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7٪ فقط هذا العام، و 2.7٪ في عام 2024. مشيرا إلى أن البلدان النامية تضررت بشدة من جائحة كورونا وارتفاع أسعار الفائدة.

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن "الأزمة التي تواجه التنمية تتفاقم مع تدهور آفاق النمو العالمي" مضيفا أن التضخم المرتفع، وسياسة البنك الفيدرالي الهجومية، مع الأوضاع المالية المتدهورة، وموجات الصدمة من الغزو الروسي لأوكرانيا، ستؤثر كلها على النمو.

ونتيجة لذلك، كما جاء في تقرير البنك الدولي، فإن "المزيد من الصدمات السلبية" جراء ارتفاع معدلات التضخم و تشديد السياسة النقدية، سيؤدي إلى زيادة التوترات الجيوسياسية بشكل يكفي لتحفيز ظروف الركود.