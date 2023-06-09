الدولار ينخفض بعد زيادة طلبات إعانة البطالة الأمريكية

وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين لطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة، ووصلت إلى أعلى مستوى في أكثر من عام ونصف العام الأسبوع الماضي، فيما جاء هذا الارتفاع بالرغم من أن عمليات تسريح العاملين لم تتسارع؛ لأن البيانات شملت عطلة رسمية ما أدى لبعض التقلبات.

واعتبر المستثمرون بيانات زيادة تقدم الأمريكيين لطلبات إعانة مؤشرًا على تباطؤ سوق العمل، الأمر الذي أدى لانخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل سلة من العملات في الجلسة السابقة.

وبعد أن فقد أكثر من 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة ليسجل أكبر انخفاض يومي منذ أسابيع، سجل "مؤشر الدولار" يوم الجمعة 103.41 نقطة في أحدث تعاملات آسيوية، فيما سجل المؤشر انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 0.6 بالمئة ليتجه لتسجيل أسوأ أسبوع منذ منتصف مارس/ آذار.

كما تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 138.765 مقابل الين الياباني متأثرًا بهبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين اقترب الجنيه الإسترليني من ملامسة أعلى مستوى في شهر عند 1.2564 دولار، وشهد الدولار النيوزيلندي تراجعًا 0.11 بالمئة إلى 0.6089 دولار أمريكي.