الدولار ينخفض بعد زيادة طلبات إعانة البطالة الأمريكية
هبط الدولار، يوم الجمعة، متأثرًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إثر تزايد عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، مما رفع الآمال بقرب وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها، وسط تحول التركيز لاجتماعات بنوك مركزية كبرى ستعقد خلال أيام.
وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين لطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة، ووصلت إلى أعلى مستوى في أكثر من عام ونصف العام الأسبوع الماضي، فيما جاء هذا الارتفاع بالرغم من أن عمليات تسريح العاملين لم تتسارع؛ لأن البيانات شملت عطلة رسمية ما أدى لبعض التقلبات.
واعتبر المستثمرون بيانات زيادة تقدم الأمريكيين لطلبات إعانة مؤشرًا على تباطؤ سوق العمل، الأمر الذي أدى لانخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل سلة من العملات في الجلسة السابقة.
وبعد أن فقد أكثر من 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة ليسجل أكبر انخفاض يومي منذ أسابيع، سجل "مؤشر الدولار" يوم الجمعة 103.41 نقطة في أحدث تعاملات آسيوية، فيما سجل المؤشر انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 0.6 بالمئة ليتجه لتسجيل أسوأ أسبوع منذ منتصف مارس/ آذار.
كما تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 138.765 مقابل الين الياباني متأثرًا بهبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين اقترب الجنيه الإسترليني من ملامسة أعلى مستوى في شهر عند 1.2564 دولار، وشهد الدولار النيوزيلندي تراجعًا 0.11 بالمئة إلى 0.6089 دولار أمريكي.
وهوت الليرة التركية أكثر من واحد بالمئة، ووصلت إلى مستوى قياسي جديد عند 23.54 مقابل الدولار، وذلك إثر تعيين الرئيس التركي حفيظة غاية أركان، وهي مسؤولة تنفيذية في القطاع المالي بالولايات المتحدة، رئيسة للبنك المركزي في بلادها.
وفي أحدث التعاملات استقر اليورو عند 1.0776 دولار ليحوم حول أعلى مستوى في أسبوعين سجله أمس الخميس، عند 1.0787 دولار، فيما سجلت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 0.6 بالمئة وفي سبيلها لكسر سلسة خسائر أسبوعية دامت أربعة أسابيع.