استقرار الليرة التركية بعد تراجعها لمستوى قياسي

استقرت الليرة التركية المعرضة لتقلبات حادة قبل وقت التداول المعتاد، في وقت مبكر اليوم الجمعة، بعد تراجعها 4.25% إلى مستوى قياسي متدنٍ عند 19.80 مقابل الدولار مساء.

وبحلول الساعة 0439 بتوقيت غرينتش، استقرت الليرة عند 18.9575 مقابل الدولار وهو نفس مستوى الإغلاق، أمس الخميس.

وخلال الليل صعدت الليرة بنحو 5.3% إلى 18.0030 قبل أن تغير اتجاهها وتتراجع.