استقرار الليرة التركية بعد تراجعها لمستوى قياسي
استقرت الليرة التركية المعرضة لتقلبات حادة قبل وقت التداول المعتاد، في وقت مبكر اليوم الجمعة، بعد تراجعها 4.25% إلى مستوى قياسي متدنٍ عند 19.80 مقابل الدولار مساء.
وبحلول الساعة 0439 بتوقيت غرينتش، استقرت الليرة عند 18.9575 مقابل الدولار وهو نفس مستوى الإغلاق، أمس الخميس.
وخلال الليل صعدت الليرة بنحو 5.3% إلى 18.0030 قبل أن تغير اتجاهها وتتراجع.
ويدرس خبراء الاقتصاد في الوقت الراهن تأثير الزلزال القوي الذي هز تركيا في الشهر الماضي.
كما تضيف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها في 14 مايو/ أيار إلى حالة الضبابية.
وستحدد نتيجة تلك الانتخابات ما إن كانت تركيا ستواصل السياسات المالية غير التقليدية للرئيس رجب طيب أردوغان أم ستعدل عنها.
واستقرت الليرة إلى حد كبير منذ أغسطس/ آب بفضل تدخل السلطات بكثافة في سوق النقد الأجنبي.