الدولار قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع قبل قرار الاحتياطي الاتحادي

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسة، 103.19 مرتفعًا قليلًا عن أدنى مستوى في خمسة أسابيع البالغ 102.99 والذي لامسه الليلة الماضية.

وبلغ اليورو 1.0770 دولار مستقرًا قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع البالغ 1.0789 دولار الذي سجله خلال الليل.

وأظهرت أداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي أن الأسواق تتوقع الآن بنسبة 15% ألا يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مع فرصة بنسبة 85% تقريبًا أن يرفعها بواقع 25 نقطة أساس.

وقبل شهر واحد فحسب، كانت السوق تتوقع بنسبة 24% رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.