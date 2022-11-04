الذهب يستعيد بريقه مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، اليوم الجمعة، إذ ساعد التراجع الطفيف للدولار في تخفيف بعض الضغوط الناتجة عن سياسة التشديد النقدي التي يتبعها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 1.1% إلى 1647.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 0618 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1649.90 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4 %، مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى .

وقال كبير الاقتصاديين في إيه.سي.سي للأوراق المالية، كليفورد بينيت: "أسعار الذهب.. تظهر بوادر على الاستقرار، ومع ذلك فإننا بالتأكيد لم نخرج من مرحلة الخطر بعد".

ورفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، وتعهد رئيسه جيروم باول "بمواصلة" المعركة لكبح التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.4% إلى 19.74 للأوقية، وزاد البلاتين 0.8% إلى 926.10 دولار، وصعد البلاديوم 1.4% إلى 1825.87 دولار.