الدولار يستقر قبل سلسلة اجتماعات للبنوك المركزية

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.03 في المئة إلى 101.92 ليبتعد عن أدنى مستوى في ثمانية أشهر والذي سجله الأسبوع الماضي عند 101.50.

لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل خسارة شهرية رابعة على التوالي بنسبة 1.5 في المئة متأثرا بتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة وأن أسعار الفائدة لن ترتفع كما كان يُخشى سابقا.

ارتفع الجنية الاسترليني 0.01 في المئة إلى 1.24005 مقابل الدولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.09 في المئة إلى 0.6500 دولار.