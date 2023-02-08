هل تنتهي أزمة الدولار في العراق بعد تعديل سعر صرفه؟
تباينت آراء الاقتصاديين والمحللين في العراق، بشأن إمكانية انتهاء أزمة الدولار، بعد قرار البنك المركزي تعديل سعر الصرف مقابل الدينار.
وصادق مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، على قرار تعديل سعر صرف الدولار، بما يعادل 1300 دينار لكل دولار.
كما وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بإعداد موازنة 2023 وفق سعر صرف 1350 دينارًا لكل دولار.
وجاء القرار في خضم أزمة كبيرة يعيشها العراق، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار، إثر انخفاض المعروض من قبل البنك المركزي.
وضع مرتبك
وتفجرت الأزمة قبل نحو شهرين، عندما فرض البنك الفدرالي الأمريكي منصة جديدة على البنك المركزي العراقي والمصارف الأخرى، لتتبع آلية بيع الدولار للتجار، كما فرض تقديم إثباتات بالمشتريات والمواد المستوردة.
ويهدف هذا الإجراء في المقام الأول، لمنع تهريب الدولار إلى الدول المفروض عليها عقوبات أمريكية، مثل: سوريا، وإيران.
وفي الوقت الذي كانت فيه مبيعات البنك المركزي العراقي تصل إلى أكثر من 250 مليون دولار يوميًّا، فإنه بعد القرار الأمريكي، هبطت المبيعات إلى أكثر من النصف، ليصل سعر فئة 100 دولار في بعض الأيام إلى 178ألفًا.
ويرى الخبير الاقتصادي عبدالسلام حسن، أن "خفض قيمة الدولار أمام الدينار، سيبقي الوضع مرتبكًا وغير متزن، وليس هذا هو الحل النهائي وطويل الأمد، بل يمثل إلهاءً للشارع، باعتبار أن المسألة لا تتعلق بسعر الصرف نفسه، وإنما بالتهريب الحاصل".
وأضاف حسن في تعليق لـ"إرم نيوز"، أن "ما يحصل حاليًّا هو تحكم الحكومة في سعر صرف الدولار، وهذا غير صائب، وإنما يجب أن تكون الكلمة للبنك المركزي، الذي سيتصرف وفق رؤية نقدية وليست سياسية".
ولفت إلى أن "الأزمة التي حصلت وارتفاع الدولار، أكسبت بعض السياسيين أموالًا طائلة".
وتشهد الأسواق العراقية المحلية إرباكًا كبيرًا بسبب هذا التضارب، وهو ما ألقى بظلاله على الفئات الفقيرة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والأدوات الاستهلاكية في بلد يعتمد بشكل كامل على الاستيراد.
ويعتمد العراقيون على الدولار بشكل تام في الاستيراد من الخارج، كما إن سوق العقارات يعتمد على الدولار في تسعير الوحدات السكنية، فضلًا عن سوق السيارات.
وتشير مصادر عراقية إلى أنه بعد اعتماد المنصة الجديدة، تم رفض نحو 70% من الحوالات التي قدّمتها المصارف العراقية، بسبب وجود شبهات مالية، أو عدم مطابقتها للمعايير الدولية والأمريكية، لذلك لجأت مافيات التهريب نحو سحب الدولار من الشارع، والذي أدى إلى ارتفاع سعر الصرف وخلق حالة من القلق.
وقال اقتصاديون إنه رغم خفض الحكومة سعر صرف الدولار لمستوى 1300 دينار للدولار، إلا أنه من المتوقع استمرار سحب الدولار من الأسواق العراقية بقوة من قبل مافيات التهريب، لتعويض قيمة الحوالات المرفوضه من خلال مزاد الدولار، في ظل صعوبة السيطرة على تلك العملية".
وعلى أرض الواقع، انخفض الدولار سريعًا، بعد القرار الحكومي، وبلغ في بعض محلات الصرافة في بغداد وإقليم كردستان، 150 ألف دينار، مقابل 100 دولار، وهو ما لاقى ترحيب الأوساط الشعبية.
عجز في الموازنة المالية
وأكد نائب في البرلمان العراقي، أن "الإجراء الحكومي سيعمّق الأزمة، على اعتبار أنه سيخفض سعر العملة الصعبة أمام المهربين، الذين لن يتورعوا عن الاستمرار في نشاطهم وامتصاص الدولار من السوق، خاصة وأن مكافحة هذا الأمر تبدو صعبة".
وأضاف النائب الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز"، "هذا القرار ستبرز آثاره بشكل واضح، خلال الأيام المقبلة، وأولها أنه سيزيد العجز في الموازنة المالية للعام الحالي، التي لم تُقر بعد، كما إنه سيؤدي بالضرورة إلى تقليل المخصصات المالية للمشاريع الاستثمارية التي ينشئها العراق".
وتمثل المشاريع الاستثمارية، أحد الأبواب الرئيسة في امتصاص العمالة المحلية، وتوفير مصادر دخل للسكان، في ظل التضييق على الوظائف الحكومية، بسبب التضخم الحاصل في أعداد الموظفين.
لكن الخبير الاقتصادي، ماجد الصوري، اعتبر أن "العجز يمكن تعويضه بالاقتراض الداخلي من المصارف والبنك المركزي، إذ إن الاقتراض الداخلي لا يحمّل العراق فوائد وتبعات مستقبلية خطيرة، كما في القروض الخارجية".
وأضاف الخبير العراقي في تعليق له، أن "القرار الذي اتخذه البنك المركزي بالتشاور مع الحكومة صائب، تبعًا للظرف الحالي، حيث انخفضت القوة الشرائية للمواطن العراقي، وقل التداول داخل السوق العراقية، لذا فإنه سيصب في مصلحة المواطن، بالتزامن مع زيادة الطلب على النفط".