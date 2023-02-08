هل تنتهي أزمة الدولار في العراق بعد تعديل سعر صرفه؟

تباينت آراء الاقتصاديين والمحللين في العراق، بشأن إمكانية انتهاء أزمة الدولار، بعد قرار البنك المركزي تعديل سعر الصرف مقابل الدينار.

وصادق مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، على قرار تعديل سعر صرف الدولار، بما يعادل 1300 دينار لكل دولار.

كما وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بإعداد موازنة 2023 وفق سعر صرف 1350 دينارًا لكل دولار.

وجاء القرار في خضم أزمة كبيرة يعيشها العراق، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار، إثر انخفاض المعروض من قبل البنك المركزي.