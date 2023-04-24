الدولار يرتفع بعد خسائره الأخيرة مع ترقب قرارات أسعار الفائدة

ارتفع الدولار، اليوم الإثنين، ليستقر سعره بعد الخسائر الأخيرة التي مُني بها قبل أسبوع يترقب فيه المستثمرون انعقاد اجتماع بنك اليابان وإصدار أحدث البيانات قبل قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في أوائل أيار/مايو.

وكان التداول مستقرًا إلى حد ما مع انخفاض الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.2420 مقابل الدولار وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.09775 مقابل الدولار.

ولم تستطع أي من العمليتين الحفاظ على أعلى مستوياتها التي سجلتها في عدة أشهر في منتصف نيسان/ أبريل، فوق 1.25 مقابل الدولار و1.10 مقابل الدولار.

وارتفع الدولار 0.1% إلى 134.2 مقابل الين الياباني مع صعود مؤشر العملة الأمريكية 0.12% إلى 101.8 نقطة.