الذهب يزداد بريقًا مع تراجع الدولار

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار، لكن المكاسب ظلت محدودة مع ترقب المتعاملين لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، أمام الكونجرس في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على صورة أوضح لمسار أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.15 بالمئة إلى 1952.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0926 بتوقيت غرينتش. لكن العقود الآجلة الأمريكية للذهب تراجعت 0.4 بالمئة إلى 1964.10 دولار.

ومع أن تراجع الدولار من شأنه أن يدعم الذهب، فمن المرجح أن تبقى مكاسب المعدن النفيس محدودة قبل إدلاء باول بشهادته أمام الكونغرس يومي الأربعاء والخميس، حسبما قال بيتر فرتيج المحلل في "كوانتتيف" لأبحاث السلع الأولية.

وتراجع الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويتوقع المتعاملون بنسبة 74 بالمئة رفع أسعار الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس في يوليو/ تموز، لتصل إلى نطاق بين 5.25 و5.50 بالمئة، مع استبعاد أي خفض لأسعار الفائدة قبل بداية 2024، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.91 دولار للأوقية، وتراجع أيضًا البلاتين 0.7 بالمئة إلى 969.04 دولار وكذلك البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1396.35 دولار.