تباين أداء البورصات الخليجية قبل صدور نتائج شركات وبيانات صينية

ومن المتوقع أن تكون بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الصين للربع الأول والمقرر صدروها هذا الأسبوع، إيجابية بالنسبة لأسعار السلع الأولية، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تمثل الصين معظم نمو الطلب في عام 2023.

وصعد المؤشر السعودي 0.4% بفضل ارتفاع 2.2% في سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية وزيادة 1.7% في سهم شركة أرامكو السعودية. كما قفز سهم شركة المنجم للأغذية 3.9%.

وفي دبي، زاد المؤشر الرئيس 0.3% مع صعود سهم إعمار للتطوير العقاري 0.8% وقفزة 4.2% في سهم سوق دبي المالي.

أما في أبوظبي، فتراجع المؤشر 0.2% متأثرًا بانخفاض 0.9% في سهم الشركة العالمية القابضة.

كما هبط المؤشر القطري 0.4% متأثرًا بانخفاض باثنين في المئة في سهم بنك قطر الوطني.