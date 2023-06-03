وول ستريت تغلق مرتفعة مدعومة ببيانات الوظائف وتجنب التخلف عن السداد

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الجمعة بعد أن أظهر تقرير سوق العمل لشهر مايو أيار أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد لا يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، فيما احتفى المستثمرون بالمصادقة على اتفاق يجنب البلاد تخلفا كارثيا عن سداد ديونها.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع لأعلى مستوى في 13 شهرا خلال التداولات وسجل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي في أفضل سلسلة مكاسب له منذ يناير كانون الثاني 2020.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 1.45 بالمئة عند 4282.15 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 1.07 بالمئة إلى 13240.77 نقطة، في حين صعد المؤشر داو جونز الصناعي 2.12 بالمئة إلى 33762.46 نقطة عند الإغلاق.