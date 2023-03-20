الذهب يحاول الصعود مع عودة المخاوف بشأن القطاع المصرفي

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1988.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ06:24 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعه بواحد في المئة في وقت سابق من الجلسة.

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1994.10 دولار.

ووافق "يو.بي.إس" الأحد، على شراء "كريدي سويس" مقابل 3.23 مليار دولار وتحمل خسائر تصل إلى 5.4 مليار دولار في صفقة مدعومة بضمان سويسري ضخم.

وتأثر بنك "كريدي سويس" بأزمة آخذة في الاتساع أعقبت انهيار بنك "سيليكون فالي" في الولايات المتحدة، وارتفع الذهب على إثر ذلك بأكثر من 8% أو 160 دولارًا وسط ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.