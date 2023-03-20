الذهب يحاول الصعود مع عودة المخاوف بشأن القطاع المصرفي
استعادت أسعار الذهب بعض المكاسب اليوم الاثنين، ومحت جزءًا من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق، وسط عودة المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي إلى الواجهة، على الرغم من جهود الإنقاذ الذي يبذلها بنك "يو.بي.إس" للاستحواذ على منافسه "كريدي سويس" لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية بشكل أوسع.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1988.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ06:24 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعه بواحد في المئة في وقت سابق من الجلسة.
وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1994.10 دولار.
ووافق "يو.بي.إس" الأحد، على شراء "كريدي سويس" مقابل 3.23 مليار دولار وتحمل خسائر تصل إلى 5.4 مليار دولار في صفقة مدعومة بضمان سويسري ضخم.
وتأثر بنك "كريدي سويس" بأزمة آخذة في الاتساع أعقبت انهيار بنك "سيليكون فالي" في الولايات المتحدة، وارتفع الذهب على إثر ذلك بأكثر من 8% أو 160 دولارًا وسط ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.
وزاد الدولار 0.1% ما يجعل المعدن الأصفر باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 22.43 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.8% إلى 968.39 دولار، ونزل البلاديوم 0.5% إلى 1412.48 دولار.