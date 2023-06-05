الدولار يتماسك مع توقع استمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة

وحصل اليوان أيضًا على دفعة في بداية التعاملات، لكنه تحوّل للتراجع بعد ذلك وسجل أدنى مستوى في 6 أشهر.

وتراجعت الليرة التركية أكثر من 1% لتواصل الخسائر منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان، لولاية جديدة على الرغم من تعيين محمد شيمشك، الذي يحظى بالتقدير وزيرًا للمالية.

وعزز ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية موقف الدولار بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة، زيادة الوظائف في القطاعين العام والخاص بمقدار 339 ألفًا في مايو/ أيار، متجاوزة بفارق كبير توقعات الاقتصاديين في استطلاع لوكالة "رويترز" بزيادة بمقدار 190 ألف وظيفة.

وزاد الدولار 0.04 في مقابل العملة اليابانية إلى 140.01 ين وسط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 3 نقاط أساس إلى 3.727% في طوكيو، ويوم الجمعة، سجل الدولار زيادة 0.84% مقابل الين.

وتراجع اليورو 0.08% إلى 1.06995 دولار، مواصلًا خسائر الجلسة السابقة عندما هبط 0.51%.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6606 دولار، متعافيًا من خسائر مبكرة عندما تراجع 0.25% وذلك بدعم من مؤشرات جديدة على تعافي الصين من وباء كورونا.