الدولار ينخفض مع انحسار مخاوف رفع أسعار الفائدة وتفاؤل حيال الصين
انخفض الدولار مقتربًا من أدنى مستوياته في 7 أشهر مقابل العملات الرئيسة الأخرى، يوم الثلاثاء، متأثرا بتفاؤل المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما يكون اقترب من إنهاء دورة زيادة أسعار الفائدة.
كما يأتي انخفاض الدولار أيضًا مع تزايد الطلب على الأصول عالية المخاطر بعد رفع قيود كوفيد في الصين.
وتتزايد الشكوك بالأسواق بأن يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع سعر الفائدة فوق 5% للسيطرة على التضخم، إذ بدأت الزيادات القوية في أسعار الفائدة العام الماضي تؤتي ثمارها بالفعل.
ويتوقع المستثمرون الآن أن تصل المعدلات إلى ذروتها دون 5% بحلول حزيران/ يونيو.
وارتفع اليورو في أحدث معاملاته 0.07% إلى 1.0739 دولار، مستقرا قرب أعلى مستوى في 7 أشهر الذي سجله الجلسة الماضية عند 1.07605 دولار.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.08% إلى 1.21705 دولار، بعدما سجل هو الآخر أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 1.2209 دولار أمس الاثنين، وبعدما أغلق مرتفعا 0.73%.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسة، 0.03% إلى 103.14، بعدما تراجع 0.7%، ليلامس أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 102.93 في الجلسة الماضية.
وزاد الدولار الأسترالي 0.03% إلى 0.69155 دولار أمريكي، بعدما قفز لأعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر عند 0.6950 دولار في الجلسة الماضية.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.13% إلى 0.6378 دولار أمريكي، ليظل قرب أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع الذي سجله أمس عند 0.6411 دولار.