الدولار ينخفض مع انحسار مخاوف رفع أسعار الفائدة وتفاؤل حيال الصين

انخفض الدولار مقتربًا من أدنى مستوياته في 7 أشهر مقابل العملات الرئيسة الأخرى، يوم الثلاثاء، متأثرا بتفاؤل المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما يكون اقترب من إنهاء دورة زيادة أسعار الفائدة.

كما يأتي انخفاض الدولار أيضًا مع تزايد الطلب على الأصول عالية المخاطر بعد رفع قيود كوفيد في الصين.

وتتزايد الشكوك بالأسواق بأن يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع سعر الفائدة فوق 5% للسيطرة على التضخم، إذ بدأت الزيادات القوية في أسعار الفائدة العام الماضي تؤتي ثمارها بالفعل.