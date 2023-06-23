الذهب في طريقه لتكبد خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لمسار الفائدة

اقتربت أسعار الذهب من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، اليوم الجمعة، وهي في سبيلها لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ فبراير/ شباط؛ في ظل ارتفاع الدولار، بعد أن ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، جيروم باول، إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0644 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1914.09 دولار للأوقية (الأونصة)، وظل بذلك قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وصل إليه في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع المعدن الأصفر 2.3 % خلال الأسبوع، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1923.60 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بدعم من نزوع لتجنب المخاطرة في الأسواق العالمية؛ مما جعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين في الخارج.