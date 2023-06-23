الذهب في طريقه لتكبد خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لمسار الفائدة
اقتربت أسعار الذهب من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، اليوم الجمعة، وهي في سبيلها لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ فبراير/ شباط؛ في ظل ارتفاع الدولار، بعد أن ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، جيروم باول، إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 0644 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1914.09 دولار للأوقية (الأونصة)، وظل بذلك قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وصل إليه في وقت سابق من الجلسة.
وتراجع المعدن الأصفر 2.3 % خلال الأسبوع، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1923.60 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار بدعم من نزوع لتجنب المخاطرة في الأسواق العالمية؛ مما جعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين في الخارج.
وقال جيروم باول، أمس الخميس، في اليوم الثاني من شهادته بالكونغرس، إن المركزي الأمريكي سيحرك أسعار الفائدة مجددًا، وإن كان "بوتيرة حذرة"، مع اقتراب صناع السياسات من نقطة توقف لدورة غير مسبوقة للتشديد النقدي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 22.2775 دولار للأوقية، لكنها في سبيلها لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وانخفض البلاتين 0.2 % إلى 921.55 دولار، لكن البلاديوم صعد 0.5 % إلى 1289.78 دولار، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ مايو/ أيار 2019 في الجلسة السابقة.