وزير البترول خلال تفقده موقع "إيقات" لاستخراج الذهب
وزير البترول خلال تفقده موقع "إيقات" لاستخراج الذهب

مصر.. بدء تجارب التشغيل التجاري لإنتاج الذهب من موقع "إيقات"

أحمد محمود

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، بدء تجارب تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع "إيقات" جنوبي البلاد.

وبحسب وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، "تقدر احتياطات الموقع بحوالي 1.2 مليون أوقية من الذهب، وتبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95%، وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص".

وزير البترول خلال تفقده موقع "إيقات" لاستخراج الذهب
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وأوضح الملا، خلال تفقد مراحل العمل والإنتاج في الموقع، أنه "يتميز بأنه استثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية التي تشهد شراكة ناجحة وتعاوناً مثمراً مع القطاع الخاص المصري".

وبين أن "هناك مناجم بمنطقة الامتياز يتم فيها أعمال البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطي والإنتاج".

وأشار الوزير إلى أنه "يتم حالياً إنتاج سبائك مبدئية يتم دمغها من خلال مصلحة الدمغة والموازين بالعيار المناسب لنوعيتها، أو دمغ الذهب المستخرج من المناجم وختمه بالكود الدولى (9999)، تمهيدًا للتصدير أو استخدامه في زيادة احتياطيات مصر من الذهب بالتعاون مع البنك المركزي".

مصر

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