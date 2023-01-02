البنك المركزي السوري يخفض سعر الصرف الرسمي لليرة

قال البنك المركزي السوري في بيان، اليوم الإثنين، إنه خفض سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية إلى 4522 ليرة للدولار، في حين يبلغ سعر السوق السوداء المستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 6500.

وكان السعر الرسمي السابق 3015.