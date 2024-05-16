"وول ستريت" تغلق عند مستويات قياسية مرتفعة‎

سجل المؤشران "ستاندرد اند بورز 500" و"ناسداك المجمع" مستويات قياسية مرتفعة عند الإغلاق، الأربعاء.

وتقدم كلا المؤشرين أكثر من 1% بعد أن أدت زيادة أقل من المتوقع في تضخم أسعار المستهلكين إلى تعزيز الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة.

وحقق المؤشر "داو جونز الصناعي" أيضاً مستوى قياسياً مرتفعاً عند الإغلاق واقترب من الوصول إلى عتبة 40 ألف نقطة.

وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة "وول ستريت" مستويات قياسية مرتفعة خلال اليوم.

ووفقاً لبيانات أولية، ارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 61.99 نقطة أو 1.18% إلى 5308.67 نقطة عند الإغلاق.

وزاد المؤشر "ناسداك المجمع" 232.85 نقطة أو 1.41% إلى 16744.03 نقطة.

وتقدم المؤشر "داو جونز الصناعي" 357.78 نقطة أو ما يعادل 0.90% مسجلاً 39911.81 نقطة.