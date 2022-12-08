محمد بن سلمان: ميزانية 2023 تدعم الإنفاق الاستراتيجي وتحافظ على مركزنا المالي

علق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الأربعاء، على إقرار ميزانية المملكة للعام المالي 2023، مؤكدا أنها "تدعم الإنفاق الاستراتيجي، وتحافظ على المركز المالي لبلاده"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وقال ولي العهد إن "مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح".

وأوضح الأمير أن الحكومة "تستهدف في ميزانية 2023 ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوجهات الوطنية، وأنها مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي".