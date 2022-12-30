صعود الروبل الروسي في آخر جلسات 2022 منهيا سنة مضطربة على ارتفاع
ارتفع الروبل الروسي في آخر جلسة تداول في العام، اليوم الجمعة، لكنه ظل في طريقه لتسجيل خسائر قوية في ديسمبر/كانون الأول بعد هيمنة مخاوف من تأثير فرض الغرب لسقف على سعر النفط الروسي على عائدات الصادرات الروسية على تداولات الشهر الجاري.
وخسر الروبل نحو 11% مقابل الدولار منذ دخول السقف السعري للنفط الروسي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر/كانون الأول، بالرغم من إشارة محللين إلى أن التأثير الفني سيصبح ملموسا أكثر في يناير/كانون الثاني وفبراير/ شباط.
وبحلول الساعة 1344 بتوقيت غرينتش، صعد الروبل 4% مقابل الدولار مسجلا 69.30، متعافيا من أدنى مستوى بلغه في ثمانية أشهر وسجله الجلسة الماضية عند 72.9175.
وبعد أن تراجع الروبل إلى مستوى قياسي أمام الدولار في مارس/آذار مسجلا 120، بعد أن صدمت روسيا الأسواق بغزو أوكرانيا، قضى الروبل أغلب باقي العام كأفضل عملة كبرى أداء بدعم من قيود على تحركات رأس المال وتراجع الواردات ولم يفقد الصدارة سوى هذا الشهر.