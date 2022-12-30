صعود الروبل الروسي في آخر جلسات 2022 منهيا سنة مضطربة على ارتفاع

وبحلول الساعة 1344 بتوقيت غرينتش، صعد الروبل 4% مقابل الدولار مسجلا 69.30، متعافيا من أدنى مستوى بلغه في ثمانية أشهر وسجله الجلسة الماضية عند 72.9175.

وبعد أن تراجع الروبل إلى مستوى قياسي أمام الدولار في مارس/آذار مسجلا 120، بعد أن صدمت روسيا الأسواق بغزو أوكرانيا، قضى الروبل أغلب باقي العام كأفضل عملة كبرى أداء بدعم من قيود على تحركات رأس المال وتراجع الواردات ولم يفقد الصدارة سوى هذا الشهر.