أسعار الذهب تتراجع بعد اتفاق سقف الدين الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد التوصل لاتفاق مبدئي بخصوص تعليق سقف الدين الأمريكي في مطلع الأسبوع، إذ قوضت المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبحلول الساعة 02:52 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1944.09 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب أدنى مستوى في شهرين بلغه يوم الجمعة.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب التي سجلت 1943.30 دولار للأوقية.