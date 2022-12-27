ارتفاع معظم بورصات الخليج مع تخفيف قيود كورونا في الصين

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج في التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت الصين تخفيف مزيد من القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19؛ مما عزز التوقعات بتعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أمس الإثنين، إن الصين ستعفي القادمين إليها من الحجر الصحي اعتبارا من الثامن من يناير/ كانون الثاني وستخفض تصنيفها لخطورة كوفيد؛ حيث أصبح أقل ضراوة وسيتحول تدريجيا إلى مرض تنفسي اعتيادي.

وعزز الإعلان أيضا أسواق الأسهم الآسيوية الأخرى؛ حيث ارتفع مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسهم الآسيوية عدا اليابانية 0.53%.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.6% بقيادة سهم مصرف الراجحي الذي زاد 1.4%، وسهم أرامكو السعودية الذي ربح 1.1%.

وزاد المؤشر الرئيسي في دبي 0.1% مدعوما بارتفاع نسبته 0.4% في سهم بنك الإمارات دبي الوطني.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعدما أنعش أحدث تخفيف لقيود كوفيد في الصين الآمال في تعافي الطلب، بينما واصلت العواصف الشتوية في أنحاء الولايات المتحدة دعمها للأسعار. وربح مؤشر السوق في أبوظبي 0.2%.