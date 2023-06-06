الذهب يستقر وآمال بالتوقف عن رفع الفائدة

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بعدما عززت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن تشديد سياسته النقدية هذا الشهر.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1961.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0016 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1977.30 دولار.

واستقر مؤشر الدولار بعدما هبط أمس الاثنين بينما تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 3.683 بالمئة.

وأظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات أن قطاع الخدمات الأمريكي لم يسجل نموا يذكر في مايو أيار مع تباطؤ الطلبيات الجديدة وهو ما دفع مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات لشراء المدخلات لأدنى مستوياته في ثلاث سنوات مما قد يساعد مجلس الاحتياطي الأمريكي في معركته ضد التضخم.