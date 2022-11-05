هبوط سهم "تسلا" 35% بعد استحواذ إيلون ماسك على تويتر

هوى سعر سهم شركة "تسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية لأكثر من 35% منذ أن سيطر رئيس الشركة الملياردير إلون ماسك على "تويتر" الاسبوع الماضي في صفقة شراء بلغت قيمتها حوالي 44 مليار دولار بحسب شبكة أخبار أمريكية.

وأشارت "سي أن بي سي" المتخصصة بالأخبار المالية إلى أن سهم "تسلا" استمر في الانخفاض طوال الأسبوع وتراجع بنسبة 3.5% الجمعة.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها اليوم أن الانخفاض في سهم أكبر شركة إنتاج سيارات كهربائية في العالم في أسبوع بلغ نحو ضعف التراجع في مؤشر "ناسداك" للأسهم الأمريكية في سوق نيويورك والبالغ نحو 18% في نفس الفترة.

وأعلن ماسك أغنى شخص في العالم لأول مرة أنه وافق على شراء "تويتر" في 25 نيسان (أبريل) الماضي عندما أغلقت أسهم "تسلا" عند 332.67 دولارًا وفقا للشبكة التي ذكرت أن سعر السهم أغلق الجمعة عند 207.47 دولارًا.

ولفتت الشبكة إلى أن ملكية ماسك لـ "تويتر" إضافة إلى نشر تغريدات اعتبرت مسيئة دفعت ببعض الشركات إلى التوقف عن نشر إعلاناتها على الشبكة مضيفة أنه ليس من الواضح حتى الآن كيف ستؤثر ذلك على "تسلا" على المدى الطويل.

وبينت الشبكة أن "تسلا" اعتمدت منذ فترة طويلة على "تويتر" وعلى المتابعين لماسك لنشر المعلومات للمساهمين فيما يستخدمها ماسك للترويج لجميع شركاته ومنتجاتها.

وأفاد التقرير بأن "كثيرًا ما يلهم ماسك المعجبين للانضمام إليه على تويتر في مهاجمة الأعداء المتصورين مثل بعض المسؤولين والمنظمين مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات والمراسلين الصحفيين والمدافعين عن سلامة السيارات الذين يُنظر إليهم على أنهم من أشد منتقدي شركة تسلا".

وقرر ماسك الذي تزيد ثروته عن 200 مليار دولار فصل ما يقرب من 3700 موظف الجمعة يمثلون حوالي نصف إجمالي قوة العمل في "تويتر".