تراجع أسعار الذهب وسط ارتفاع الأسهم

وقال لقمان أوتونوغا كبير محللي الأبحاث في (إف.إكس.تي.إم): "بعدما لامس الذهب الحاجز النفسي عند الألفي دولار الأسبوع الماضي، استغل المنافسون هذه المقاومة من أجل الانقضاض. كما تضاءلت الشهية لاقتناء المعدن النفيس بسبب استقرار الدولار والإشارات المتضاربة الصادرة من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية".

وذكر كارلو ألبرتو دي كاسا المحلل في كينيسيس ماني أن الانخفاض الطفيف (في أسعار الذهب) الإثنين، قد يكون بسبب الارتفاع الملحوظ في الأسهم لكن الاتجاه العام للذهب لا يزال إيجابيا.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 22.96 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 1.1% إلى 965.94 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.3% إلى 1420.44 دولار.