أسهم أوروبا تنخفض مع توقع جولة جديدة من رفع أسعار الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بأسهم الرعاية الصحية، إذ امتنع المستثمرون عن الرهانات القوية وتوقعوا جولة أخرى من رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش، لكنه في طريقه لإنهاء يناير/ كانون الثاني بأداء إيجابي، مدعومًا بآمال في أرباح شركات أفضل من المتوقع والمتانة الاقتصادية.