انهيار تاريخي للعملة الإيرانية

سجلت العملة الإيرانية (الريال)، اليوم الإثنين، أكبر انهيار لها منذ عام 1979، أمام العملات الأجنبية سيما الدولار الذي يتزايد الطلب عليه في البلاد مع قرب حلول العام الإيراني الجديد الذي يبدأ في الـ21 من آذار/ مارس المقبل والذي يصادف عطلة عيد النوروز.

وعرضت مراكز الصيرفة الحرة في إيران، اليوم، سعر الدولار بقيمة 500 ألف ريال/ شراء، فيما تم بيعه بقيمة 503 آلاف ريال إيراني، بحسب صيرفة "صداقة" التي تعد من أكبر مراكز الصيرفة في طهران.

فيما تم عرض قيمة اليورو بسعر 535 ألف ريال إيراني، فيما بلغت قيمة الجنيه الإسترليني 602 ألف ريال، بحسب الصيرفة ذاتها.