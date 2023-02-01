السوداني يدعو العراقيين لعدم الاحتفاظ بالدولار

دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، الشعب العراقي إلى عدم اقتناء الدولار الأمريكي، كون الدينار العراقي هو الأقوى، فيما كشف عن زيارة وفد أمريكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة قضية ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلي العراقي.

ومُنذ شهرين، وعقب فرض البنك الفيدرالي الأمريكي قيوداً وضعت اشتراطات دقيقة أمام منافذ بيع الدولار في مزاد بيع العملة الأجنبية بالبنك المركزي العراقي للسيطرة على عمليات تهريبه لدول مجاورة، ارتفع سعر الصرف في العراق من 1470 ديناراً للدولار الواحد إلى ما يقارب 1650 دينارا وزاد عنه أحياناً وسط مخاوف من حصول قفزات جديدة في ظل العجز الحكومي عن إجباره على التراجع.