السوداني يدعو العراقيين لعدم الاحتفاظ بالدولار
دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، الشعب العراقي إلى عدم اقتناء الدولار الأمريكي، كون الدينار العراقي هو الأقوى، فيما كشف عن زيارة وفد أمريكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة قضية ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلي العراقي.
ومُنذ شهرين، وعقب فرض البنك الفيدرالي الأمريكي قيوداً وضعت اشتراطات دقيقة أمام منافذ بيع الدولار في مزاد بيع العملة الأجنبية بالبنك المركزي العراقي للسيطرة على عمليات تهريبه لدول مجاورة، ارتفع سعر الصرف في العراق من 1470 ديناراً للدولار الواحد إلى ما يقارب 1650 دينارا وزاد عنه أحياناً وسط مخاوف من حصول قفزات جديدة في ظل العجز الحكومي عن إجباره على التراجع.
وقال السوداني خلال مقابلة له على التلفزيون الرسمي العراقي "قناة العراقية" إن "تقلبات سعر الصرف لم تكن بقرار من الحكومة أو من البرلمان أو من البنك المركزي، صعود سعر صرف الدولار جاء نتيجة الإجراءات المتفق عليها بين البنك المركزي العراقي والفدرالي الأمريكي لضبط عملية نقل الأموال ( معايير الامتثال للنظام المصرفي العالمي )، فالاتفاقية بين البنك المركزي والفدرالي الأمريكي وقعت منذ عامين (حكومة الكاظمي )".
وبين أن "تهريب العملة والفواتير المزورة التي تستخدم في عملية التحويل يعدان من الأسباب الرئيسية لارتفاع سعر الصرف، وإننا سنعيد الدولار لسعره السابق وسيكون متوفرا أمام التجار لكن وفق ضوابط التجارة الشرعية والقانونية ومن يخالف تلك الضوابط تعتبر تجارته غير شرعية".
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "وضعنا المالي في أفضل حالاته وتوجد لدينا مبالغ مدورة ولدينا موازنة ستقر قريبا، وفي 7 شباط المقبل سيتوجه وفد إلى واشنطن برئاسة وزير الخارجية يرافقه محافظ البنك المركزي وعدد من الوكلاء لبحث عدد من الملفات من ضمنها تقلبات سوق الدولار".
وأضاف السوداني إن "وصيتنا للمواطن أن لا يحتفظ بالدولار وعليه أن يتمسك بالدينار، فالدينار العراقي هو الأقوى، كما على المواطنين عدم القلق بشأن ارتفاع الأسعار وسيتم السيطرة عليها، ولدينا رصيد وإيرادات وموازنة وقدرة على شراء أي مادة".
وتابع أن "العراق ليس بحاجة لقوات قتالية، وأجهزتنا الأمنية قادرة على ضبط الأمن تجاه أي تهديد، كما أننا نحتاج إلى ترتيب شكل العلاقة مع التحالف الدولي، والحكومة الحالية تجري حواراً وهناك فريق أمني سيتوصل قريباً لصيغة نهائية تنظم شكل تواجد التحالف الدولي".