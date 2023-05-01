إقبال كبير على السبائك الذهبية بمصر.. ومطالبات بإعفاءات جمركية للمقيمين في الخارج

تراجعت مبيعات المشغولات الذهبية لمحال الصاغة في مصر بشكل كبير، بسبب إقبال المصريين على شراء السبائك والجنيهات الذهبية بشكل ملحوظ، لتحقيق أرباح غير مسبوقة والتحوط أيضا من الانخفاض المرتقب في سعر الجنيه أمام الدولار.

ووصل الطلب على السبائك الذهبية إلى 80 % من إجمالي المسحوبات، ما دفع التجار وأصحاب محال الذهب إلى المطالبة بإعفاء المصريين المقيمين في الخارج من الرسوم الجمركية على دخول الذهب لزيادة حجم المعروض ودعوة المشترين إلى شراء المشغولات الذهبية، وعدم التركيز على السبائك والجنيهات فقط.

وخلال الأيام الماضية، شهدت محال الصاغة في مصر زحاما كبيرا، نتيجة ارتفاع الإقبال على شراء السبائك وجنيهات الذهب للراغبين في الاستثمار، وتزامن ذلك مع الإقبال الموسمي على شراء "شبكة" للزواج.