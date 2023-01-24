دبي تسعى لإدراج القطاع الخاص في البورصة

قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حامد أحمد علي، اليوم الثلاثاء، إن بورصة دبي تعمل على توسيع إدراج القطاع الخاص وتعتزم تعزيز إمكانية وصول المؤسسات والشركات المملوكة لأفراد.

وأضاف علي: "التمكن من جذب القطاع الخاص إلى السوق محوري ونعتقد أن بوسعنا هذا"، مشيرا إلى "هذا هو ما ينفق هو وفريقه معظم وقتهم فيه".