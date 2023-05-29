تراجع الأسهم الأوروبية وسط تقييم المستثمرين لاتفاق سقف الدين الأمريكي
تراجعت الأسهم الأوروبية وسط تعاملات محدودة، اليوم الاثنين، متأثرة بأسهم التكنولوجيا والبنوك، فيما يعكف المستثمرون على تقييم الاتفاق الذي تم التوصل إليه من حيث المبدأ في الولايات المتحدة بشأن سقف الدين الحكومي.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.1% بعدما سجل أقوى مكاسب خلال يوم واحد في قرابة الشهرين، يوم الجمعة.
تجدر الإشارة إلى أن الأسواق مغلقة اليوم الاثنين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدة دول أوروبية.
وبعد ارتفاع الأسهم الأوروبية لأعلى مستوياتها في عدة سنوات بدعم من موسم بيانات إيجابية، في وقت سابق من شهر مايو/أيار الجاري، ضغطت المخاوف من إمكانية تعثر محادثات سقف الدين في الولايات المتحدة، والمؤشرات على تباطؤ اقتصادي عالمي على الأسهم الأوروبية مؤخرا.
ويتجه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي لتسجيل أكبر انخفاض شهري له هذا العام.