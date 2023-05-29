تراجع الأسهم الأوروبية وسط تقييم المستثمرين لاتفاق سقف الدين الأمريكي

تراجعت الأسهم الأوروبية وسط تعاملات محدودة، اليوم الاثنين، متأثرة بأسهم التكنولوجيا والبنوك، فيما يعكف المستثمرون على تقييم الاتفاق الذي تم التوصل إليه من حيث المبدأ في الولايات المتحدة بشأن سقف الدين الحكومي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.1% بعدما سجل أقوى مكاسب خلال يوم واحد في قرابة الشهرين، يوم الجمعة.