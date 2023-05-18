الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي أمام الدولار

وأحدث الأداء الأقوى من المتوقع لأردوغان في الانتخابات هزة في الأسواق التي كانت تراهن على إنهاء حكمه المستمر منذ أكثر من عقدين.

وسيواجه أردوغان منافسه كمال كليجدار أوغلو في جولة الإعادة يوم 28 مايو/أيار.