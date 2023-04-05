الذهب يوسع مكاسبه وسط رهانات إبطاء رفع أسعار الفائدة

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ مارس/ آذار 2022، اليوم الأربعاء، إذ واصلت الصعود بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة الرهان على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2021.97 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0925 بتوقيت غرينتش، بينما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2038.70 دولار.

وقال محللون إن الذهب في وضع يسمح له بمواصلة المكاسب والبقاء فوق مستوى ألفين دولار، حيث تقلل توقعات تراجع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا، والمعدن النفيس هو أداة للتحوط في مواجهة التضخم والضبابية الاقتصادية.