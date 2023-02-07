الحكومة العراقية تعدل سعر الدولار إلى 1300 دينار

قال مجلس الوزراء العراقي، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه صادق اليوم على قرار بتعديل سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار.

وكان سعر صرف الدينار العراقي عند 1470 دينارا مقابل الدولار، قبل أن يفرض مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار من جانب البنوك التجارية العراقية في نوفمبر تشرين الثاني.

وكانت الخطوة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي تهدف إلى وقف تحويل الدولار بشكل غير قانوني إلى إيران.

وبلغ سعر الصرف في الأسابيع القليلة الماضية حوالي 1690 دينارا للدولار.