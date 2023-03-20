تقرير: بيع "كريدي سويس" يُثير مخاوف من أزمة مالية أوروبية
أبدى مستثمرون في دول أوروبية قلقهم من التداعيات السلبية لاستحواذ مصرف "يو بي أس" الأمريكي على مصرف "كريدي سويس" السويسري، وسط مخاوف من انتشار "العدوى" إلى البنوك الأوروبية وتدهور قيمة العملات الأوروبية.
وأوضح تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، أثر استحواذ بنك "يو بي أس" على منافسه الأصغر "كريدي سويس" مقابل 3 مليارات فرنك سويسري، في صفقة تاريخية، على الوضع المالي للدول الأوروبية، وسطوة الدولار الأمريكي على العملات الأوروبية.
وقال التقرير إنّ أسهم البنوك الأوروبية شهدت تراجعاً نتيجة هذا الإجراء، (7% في فرنسا و6% في ألمانيا) وفي مواجهة المخاوف من التداعيات الاقتصادية انتكس النفط بينما ارتفع الذهب، الملاذ الآمن، إلى أكثر من 2000 دولار للأوقية (1880 يورو) لأول مرة في عام، وفقا للتقرير.
وأكدت "لوموند"، أن الاتفاقية المبرمة بين "يو بي أس" و"كريدي سويس" تثير انتقادات، لا سيما بخصوص أثر ذلك على قيمة الأوراق المالية الصادرة عن مؤسسات أخرى، كما أن العديد من البنوك الإقليمية مهددة بأزمة الثقة التي أثارتها حالات الإفلاس في الأسابيع الأخيرة، خاصة من بنك "أس في بي".
وقالت الصحيفة الفرنسية، إنّ البنوك المركزية الرئيسية بادرت في وقت مبكر من مساء يوم أمس الأحد إلى التدخل لتزويد البنوك بالسيولة بالدولار.
وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالتنسيق مع نظرائه في منطقة اليورو وسويسرا والمملكة المتحدة وكندا واليابان لتقديم تمويل بالدولار على أساس يومي.
وتسلط هذه المبادرة، وفقاً للتقرير الفرنسي، الضوء مرة أخرى على الدور الرئيسي للدولار الأمريكي خلال الأزمات المالية، فمع كل حركة ذعر تندفع البنوك الكبرى والمستثمرون إلى الدولار، ما يؤدي إلى تجفيف السيولة.
وتابع أنّه للتعويض تم وضع خطوط المبادلة (صرف العملات) بين البنوك المركزية تدريجيا منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 2008، ومرة واحدة في الأسبوع تقدم هذه البنوك المركزية السيولة بالدولار إلى بنوك بلدانها، وأعلن هذا التدخل أمس الأحد عن زيادة القيمة المعروضة من السيولة على وتيرة يومية ابتداء من اليوم الإثنين و"على الأقل حتى نهاية أبريل/نيسان".
وأوضحت "لوموند" أنّ "الهدف من ذلك هو تجنب انسداد النظام المصرفي وقبل كل شيء منع انتشار التوترات إلى بقية الاقتصاد، لأن العديد من المحللين يشددون الآن على مخاطر أن يلقي تضييق شروط الائتمان بثقله على النشاط".
وقال محمد العريان، المستشار الاقتصادي لشركة التأمين أليانز لتلفزيون "بلومبيرغ"، إنّ "العدوى الاقتصادية هي قضية نحتاج لبدء مناقشتها وتحليلها" وفق ما نقلته "لوموند" التي أكدت أنّ الموضوع "سيكون حتمًا على قائمة مناقشات قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي، التي تجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء".
وحذّر التقرير من أنّه سيتعين على السلطات النقدية، مثل المستثمرين، إدارة فترة طويلة من الاضطراب، مشيرًا إلى تقديرات مسؤول تنفيذي في بنك فرنسي كبير بأن الأمر سيستغرق "12 إلى 18 شهرًا" حتى يخرج القطاع تمامًا من الأزمة الحالية.