تقرير: بيع "كريدي سويس" يُثير مخاوف من أزمة مالية أوروبية

أبدى مستثمرون في دول أوروبية قلقهم من التداعيات السلبية لاستحواذ مصرف "يو بي أس" الأمريكي على مصرف "كريدي سويس" السويسري، وسط مخاوف من انتشار "العدوى" إلى البنوك الأوروبية وتدهور قيمة العملات الأوروبية.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، أثر استحواذ بنك "يو بي أس" على منافسه الأصغر "كريدي سويس" مقابل 3 مليارات فرنك سويسري، في صفقة تاريخية، على الوضع المالي للدول الأوروبية، وسطوة الدولار الأمريكي على العملات الأوروبية.

وقال التقرير إنّ أسهم البنوك الأوروبية شهدت تراجعاً نتيجة هذا الإجراء، (7% في فرنسا و6% في ألمانيا) وفي مواجهة المخاوف من التداعيات الاقتصادية انتكس النفط بينما ارتفع الذهب، الملاذ الآمن، إلى أكثر من 2000 دولار للأوقية (1880 يورو) لأول مرة في عام، وفقا للتقرير.