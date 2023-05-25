ارتفاع الدولار وسط متانة في الاقتصاد الأمريكي وطلب على الملاذات الآمنة

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين مقابل اليورو وإلى أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الين، اليوم الخميس، إذ دفعت متانة الاقتصاد الأمريكي المتعاملين لتقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام.

واستفاد الدولار أيضاً من الطلب على الملاذات الآمنة، بينما تهدد أزمة سقف الديون الأمريكية البلاد بالتخلف عن سداد التزاماتها بشكل كارثي بحلول الأول من يونيو/حزيران على أقرب تقدير، وهو الموعد الذي حذرت وزارة الخزانة من أنها لن تكون قادرة بحلوله على دفع جميع فواتيرها.

ولامست العملة الأمريكية مستوى 1.07425 دولار لليورو في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية، وذلك للمرة الأولى منذ 24 مارس/آذار، وظلت مرتفعة مسجلة في أحدث تعاملات 1.0748 دولار.