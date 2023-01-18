سرقة 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات بورصة "FTX"

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، إنه تم اختراق وسرقة ما قيمته 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات بورصة العملات المشفرة "FTX"، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من الأصول المحددة التي تحاول الشركة استردادها.

وأكدت الشركة أن إجمالي الأصول السائلة المحددة للاسترداد يقدر بنحو 5.5 مليار دولار.

يذكر أن شركة "FTX" تقدمت بطلب الإفلاس بعد موجة من السحوبات التي شلت عمل البورصة.