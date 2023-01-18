سرقة 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات بورصة "FTX"

سرقة 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات بورصة "FTX"

فريق التحرير
فريق التحرير

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، إنه تم اختراق وسرقة ما قيمته 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات بورصة العملات المشفرة "FTX"، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من الأصول المحددة التي تحاول الشركة استردادها.

وأكدت الشركة أن إجمالي الأصول السائلة المحددة للاسترداد يقدر بنحو 5.5 مليار دولار.

يذكر أن شركة "FTX" تقدمت بطلب الإفلاس بعد موجة من السحوبات التي شلت عمل البورصة.

كان لاعتقال مؤسس بورصة العملات المشفرة "FTX" تداعيات سياسية فورية، حيث اتهم بارتكاب انتهاكات متعددة لقوانين تمويل الحملات الانتخابية
سرقة 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات بورصة "FTX"
كان يلعب قبيل التوقيف.. اعتقال مؤسس FTX يكشف سنوات من تلقي الساسة الأمريكيين رشاوى سرية

ونجحت السلطات الفيدرالية الأمريكية في اعتقال وترحيل سام بانكمان-فرايد، مؤسس بورصة العملات المشفرة "FTX" من جزر الباهاما إلى الولايات المتحدة مؤخرًا، حيث وجهت له تهم تشمل تضليل المستثمرين وإساءة إدارة استثمارات تقدر بمليارات الدولارات على مدار السنوات الثلاث الماضية منذ تأسيس الشركة في 2019.

وكان لاعتقال بانكمان تداعيات سياسية فورية، حيث اتهم بارتكاب انتهاكات متعددة لقوانين تمويل الحملات الانتخابية، بما في ذلك تقديم تبرعات تقدر بـ "عشرات الملايين من الدولارات" للمرشحين لكسب النفوذ.

اقتصاد

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