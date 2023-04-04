الدولار ينتعش والأسترالي ينخفض بعد إبقاء أسعار الفائدة

وانخفض الدولار الأسترالي بما يصل إلى 0.4% بعد القرار، وكان آخر انخفاض له بنسبة 0.3% عند 0.6766 دولار.

وفي السوق الأوسع نطاقا، استعاد الدولار بعض مكاسبه خلال جلسة التداول الآسيوية بعد تعثر الاثنين الذي كان مدفوعا بالبيانات التي تشير إلى مزيد من التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي.

وأظهر مسح معهد إدارة التوريد الاثنين، أن نشاط التصنيع انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 3 سنوات في آذار/ مارس، إذ استمرت الطلبات الجديدة في الانكماش، مع انخفاض جميع المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي عن عتبة 50 للمرة الأولى منذ 2009.

وأدى ذلك إلى انخفاض الدولار على نطاق واسع متتبعا التراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع تقليل المستثمرين للتوقعات بشأن المدة التي ستحتاجها أسعار الفائدة للبقاء في نطاق ضيق لترويض التضخم.

وسجل الجنيه الإسترليني والدولار النيوزيلندي أعلى مستوياتهما في عدة أسابيع في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، لكنهما تراجعا في وقت لاحق.

وانخفض الجنيه الإسترليني في أحدث تداول 0.05% عند 1.2410 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أواخر كانون الثاني/ يناير في وقت سابق من الجلسة عند 1.2425 دولار.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.6310 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ منتصف شباط/ فبراير وكان آخر ما استقر عنده هو 0.6301 دولار.

وصعد مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات 0.17% إلى 102.20 بعد انخفاضه الاثنين بأكثر من 0.5%.

وتراجع اليورو 0.11% إلى 1.0891 دولار بعد أن كسب 0.56% الاثنين.

وارتفع الدولار مقابل الين الياباني 0.29% إلى 132.84.