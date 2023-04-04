الدولار ينتعش والأسترالي ينخفض بعد إبقاء أسعار الفائدة
انخفض الدولار الأسترالي، الثلاثاء، بعد أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي، بينما استعاد الدولار بعض مكاسبه التي خسرها عندما أظهرت البيانات تراجعا في نشاط التصنيع في الولايات المتحدة.
وفي قرار متعلق بالسياسة النقدية حظي بمراقبة عن كثب، أبقى البنك الاحتياطي الأسترالي الثلاثاء على سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 3.6%، إثر سلسلة من 10 ارتفاعات متتالية.
وقال صناع السياسة إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت "لتقييم تأثير الزيادة في أسعار الفائدة حتى الآن والتوقعات الاقتصادية".
وانخفض الدولار الأسترالي بما يصل إلى 0.4% بعد القرار، وكان آخر انخفاض له بنسبة 0.3% عند 0.6766 دولار.
وفي السوق الأوسع نطاقا، استعاد الدولار بعض مكاسبه خلال جلسة التداول الآسيوية بعد تعثر الاثنين الذي كان مدفوعا بالبيانات التي تشير إلى مزيد من التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي.
وأظهر مسح معهد إدارة التوريد الاثنين، أن نشاط التصنيع انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 3 سنوات في آذار/ مارس، إذ استمرت الطلبات الجديدة في الانكماش، مع انخفاض جميع المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي عن عتبة 50 للمرة الأولى منذ 2009.
وأدى ذلك إلى انخفاض الدولار على نطاق واسع متتبعا التراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع تقليل المستثمرين للتوقعات بشأن المدة التي ستحتاجها أسعار الفائدة للبقاء في نطاق ضيق لترويض التضخم.
وسجل الجنيه الإسترليني والدولار النيوزيلندي أعلى مستوياتهما في عدة أسابيع في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، لكنهما تراجعا في وقت لاحق.
وانخفض الجنيه الإسترليني في أحدث تداول 0.05% عند 1.2410 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أواخر كانون الثاني/ يناير في وقت سابق من الجلسة عند 1.2425 دولار.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.6310 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ منتصف شباط/ فبراير وكان آخر ما استقر عنده هو 0.6301 دولار.
وصعد مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات 0.17% إلى 102.20 بعد انخفاضه الاثنين بأكثر من 0.5%.
وتراجع اليورو 0.11% إلى 1.0891 دولار بعد أن كسب 0.56% الاثنين.
وارتفع الدولار مقابل الين الياباني 0.29% إلى 132.84.
ويُظهر تسعير العقود الآجلة أن الأسواق تتوقع أن يبدأ المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة في أيلول/ سبتمبر على أقرب تقدير وحتى نهاية العام، إذ من المتوقع أن تتجاوز معدلات الفائدة 4.3% بقليل بحلول كانون الأول/ ديسمبر.
وسجل عائد الخزانة لأجل عامين، وهو ما يتماشى عادة مع توقعات أسعار الفائدة، 3.9738% بعد أن انخفض ما يقرب من 10 نقاط أساس الاثنين.
وطغى تباطؤ البيانات الاقتصادية الأمريكية على مخاوف التضخم المتجددة بعد أن اهتزت الأسواق بقرار تحالف "أوبك+" خفض المزيد من الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط 6% الاثنين.