ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بضعف الدولار

ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بضعف الدولار

رويترز
رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مدعومة بضعف الدولار، في حين استعد المستثمرون لبيانات تضخم مهمة في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر الأسبوع المقبل بخصوص رفع سعر الفائدة.

ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بضعف الدولار
انخفاض أسعار الذهب بعد زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1793.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0241 بتوقيت غرينتش، لكنه انخفض 0.3% منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1804.80 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.1%.

يجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى

ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويتوقع المشاركون في السوق الآن احتمالا بـ 93% لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 13 و14 ديسمبر/ كانون الأول.

كما سيترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقرر صدوره يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا في مذكرة "سيهتم المتعاملون برؤية ما سيقوله مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن اتجاه التضخم ومتى يمكن أن تصل أسعار الفائدة إلى الذروة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 23.20 دولار، في حين زاد البلاتين 0.4% إلى 1006.91 دولار. وخسر البلاديوم 0.4% مسجلا 1918.50 دولار، لكنه يتجه لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.

اقتصاد

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