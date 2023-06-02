أسهم أوروبا تصعد بعد الموافقة على تشريع سقف الدين الأمريكي

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، تقودها أسهم شركات التعدين والعقارات، إذ تنفس المستثمرون الصعداء بعد موافقة الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون سقف الدين ومؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يوقف دورة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، مع ارتفاع أسهم قطاعات مثل التعدين وشركات بيع التجزئة والنفط والغاز.