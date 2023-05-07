المصريون يشترون 7 أطنان من السبائك الذهبية في 3 أشهر

تتزايد عمليات الإقبال على شراء الذهب في مصر، مع المخاوف المتكررة مِن هبوط قيمة العملة أمام الدولار، سعيًا لاحتفاظ المصريين بقيمة مدخراتهم.

وذكرت تقارير إعلامية أن المصريين اشترَوْا نحو 7 أطنان من السبائك والجنيهات الذهبية خلال 3 أشهر.

واعتبر رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية هاني ميلاد، في تصريح تلفزيوني، أن شراء المصريين نحو 7 أطنان من السبائك والجنيهات الذهبية خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، هو أقرب للواقع.

وبحسب موقع قناة "الغد" قال ميلاد إن الفترة الماضية شهدت إقبالًا كبيرًا على اقتناء الذهب وخاصة السبائك الذهبية والجنيهات الذهبية، مقارنة بالإقبال على شراء المشغولات الذهبية من قبل المستهلكين .