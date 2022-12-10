الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة والمستثمرون يقيمون بيانات اقتصادية

أغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضا، يوم الجمعة، بينما يقيم المستثمرون بيانات اقتصادية ويترقبون رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين أكثر قليلا من المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني وسط قفزة في تكلفة الخدمات.

لكن الاتجاه آخذ في الاعتدال مع تسجيل التضخم في المصانع أقل زيادة في عام ونصف العام.

وحسب بيانات مبدئية، انخفض المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 29.42 نقطة، أي 0.74%، ليغلق عند 3934.09 نقطة.

وهبط المؤشر "ناسداك" المجمع 77.40 نقطة، أي 0.70%، إلى 11004.60 نقطة، وهبط المؤشر "داو جونز" الصناعي 306.67 نقطة، أي 0.91%، إلى 33474.81 نقطة.