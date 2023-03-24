الدولار ينخفض والين يرتفع مع تقييم مسار الفائدة الأمريكية

استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في سبعة أسابيع، اليوم الجمعة، إذ أبقى القلق بشأن البنوك المستثمرين في حالة حذر، وقيم المتعاملون احتمالات أن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.097% إلى 102.48 نقطة، ليبقى أعلى قليلًا من أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 101.91 الذي لامسه أمس الخميس.

وحقق المؤشر مكاسب طفيفة أمس الخميس، هي الأولى له في ستة أيام تداول.

ورفع مجلس الاحتياطي يوم الأربعاء الماضي، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا، لكنه اتخذ موقفًا حذرًا بشأن المزيد من الزيادات بسبب الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي، حتى مع إبقاء رئيس المجلس جيروم باول، الباب مفتوحًا أمام رفع آخر في أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.