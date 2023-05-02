استقرار أسعار الذهب وسط حالة حذر قبيل اجتماع "الاحتياطي الأمريكي"

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ ينتظر المتعاملون وسط حالة من الحذر، إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتها النقدية، خاصة المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، ليسجل 1983.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0528 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1991 دولارا.

وهناك توقعات كبيرة بأن يرفع الاحتياطي الاتحادي، الذي يجتمع في الثاني والثالث من مايو/ أيار، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.